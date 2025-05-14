На матч Черноморец - Динамо будут самые дорогие билеты в 29 туре

"Моряки" сообщили о допуске болельщиков. Но фанаты "черно-синих" не очень обрадовались, когда увидели цены на билеты.

Самый дешевый билет на домашнюю встречу против "Динамо" стоит 500 грн. В других матчах самый бюджетный вариант обойдется в 99-200 грн.

Цены на билеты в 29 туре УПЛ

Заря – Полесье: 200-250 грн;

грн; Колос – Карпаты: 99-149 ;

; Кривбасс – Оболонь: 200-2000 ;

; Александрия – Верес: 100 ;

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Ингулец – Шахтер: данные отсутствуют;

Левый Берег – Рух: 200 ;

; ЛНЗ – Ворскла: 100 ;

; Черноморец – Динамо: 500-850.

Болельщикам "моряков" будет доступно 2 сектора. В последний раз команда принимала фанатов 12 декабря 2021 года.