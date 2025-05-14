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На матч Черноморец - Динамо будут самые дорогие билеты в 29 туре
Возвращение одесситов на трибуны будет не дешевым
фото из соцсетей
"Моряки" сообщили о допуске болельщиков. Но фанаты "черно-синих" не очень обрадовались, когда увидели цены на билеты.
Самый дешевый билет на домашнюю встречу против "Динамо" стоит 500 грн. В других матчах самый бюджетный вариант обойдется в 99-200 грн.
Цены на билеты в 29 туре УПЛ
- Заря – Полесье: 200-250 грн;
- Колос – Карпаты: 99-149;
- Кривбасс – Оболонь: 200-2000;
- Александрия – Верес: 100;
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- Ингулец – Шахтер: данные отсутствуют;
- Левый Берег – Рух: 200;
- ЛНЗ – Ворскла: 100;
- Черноморец – Динамо: 500-850.
Болельщикам "моряков" будет доступно 2 сектора. В последний раз команда принимала фанатов 12 декабря 2021 года.
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Источник:Kontramarka, TicketsBox
Опубликовал: Александр Симченко
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