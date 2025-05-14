Комментатор: Такое ощущение, что у Динамо спад. По игре есть вопросы

Журналист Игорь Цыганык поделился мыслями об игре "Динамо" в матче с "Полесьем" в 28 туре.

"Футболисты "Полесья" играли так, как они умеют. Их квалификация это позволяет. Какой-то тренерской мысли там нет и никогда не было. Кто бы мне что ни говорил. В этом сезоне этого не было. "Полесье" достаточно осторожно построило игру против "Динамо".

Думаю, там были хорошие премиальные. Киевляне показали не чемпионскую игру. Они не создали много моментов. Да, там был запас по очкам, но... "Динамо" будет иметь очень непростую ситуацию перед Кубком. У меня такое ощущение, что у "Динамо" спад. Пик формы был в матче с "Шахтером".