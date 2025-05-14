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Комментатор: Такое ощущение, что у Динамо спад. По игре есть вопросы
Время готовиться к следующему сезону
Динамо
Журналист Игорь Цыганык поделился мыслями об игре "Динамо" в матче с "Полесьем" в 28 туре.
"Футболисты "Полесья" играли так, как они умеют. Их квалификация это позволяет. Какой-то тренерской мысли там нет и никогда не было. Кто бы мне что ни говорил. В этом сезоне этого не было. "Полесье" достаточно осторожно построило игру против "Динамо".
Думаю, там были хорошие премиальные. Киевляне показали не чемпионскую игру. Они не создали много моментов. Да, там был запас по очкам, но... "Динамо" будет иметь очень непростую ситуацию перед Кубком. У меня такое ощущение, что у "Динамо" спад. Пик формы был в матче с "Шахтером".
"Тренерский штаб киевлян должен помнить историю, когда выиграли Кубок и хорошее место заняли, но Михайличенко все равно уволили. Тогда пришел Луческу. Сейчас есть результат, но, кроме этого, нужно показывать что-то большее. Нужно показывать чемпионскую игру. Финал Кубка – очень важный матч для "Динамо". Хочется видеть перспективу.
Президент клуба это понимает. Сами футболисты должны понимать, что финал Кубка очень важен. О чемпионстве уже можно забыть. Одно очко киевляне получат. Все должно быть намного качественнее. По игре есть вопросы. Финал Кубка будет очень важным с точки зрения стратегии на следующий сезон", – сказал Цыганык в собственной программе.
В воскресенье киевляне будут играть в Одессе.
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