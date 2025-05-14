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Палкин: На поле у нас с Динамо еще происходят конфликты, но вне его - сотрудничество
Встречи "Шахтера" и "Динамо" - всегда принципиальное противостояние
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о противостоянии с киевским "Динамо" в условиях войны.
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"На футбольном поле у нас все еще происходят серьезные ссоры. Но за пределами поля у нас достаточно хорошее сотрудничество", - сказал Палкин для The Washington Post.
Напомним, что уже сегодня, 14 мая "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале Кубка Украины. Поединок пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.
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Источник:The Washington Post
Опубликовал: Алина Ерофеева
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