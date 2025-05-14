  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: На поле у нас с Динамо еще происходят конфликты, но вне его - сотрудничество

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: На поле у нас с Динамо еще происходят конфликты, но вне его - сотрудничество

Премьер-лига

Встречи "Шахтера" и "Динамо" - всегда принципиальное противостояние

Палкин: На поле у нас с Динамо еще происходят конфликты, но вне его - сотрудничество

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о противостоянии с киевским "Динамо" в условиях войны.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"На футбольном поле у нас все еще происходят серьезные ссоры. Но за пределами поля у нас достаточно хорошее сотрудничество", - сказал Палкин для The Washington Post.

Напомним, что уже сегодня, 14 мая "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале Кубка Украины. Поединок пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.

Читайте такжеПалкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк
По теме
yellow-arrow
Комментатор: Такое ощущение, что у Динамо спад. По игре есть вопросы
yellow-arrow
На матч Черноморец - Динамо будут самые дорогие билеты в 29 туре
yellow-arrow
Бутко - о матче с Динамо: Им надо выигрывать титул, а нам – оставаться в УПЛ. Поэтому будет бой
Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Washington Post
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости