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Матч Ингулец - Шахтер рассудит Романюк и другие назначения на 29-й тур УПЛ

Премьер-лига

На поединке "Черноморец" - "Динамо" будет работать Пасхал

Матч Ингулец - Шахтер рассудит Романюк и другие назначения на 29-й тур УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 29-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

29-й тур

17 мая (суббота)

13:00. "Колос" - "Карпаты“. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),

13:00. "Кривбасс" - "Оболонь“. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),

13:00. "Заря" - "Полесье“. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

18 мая (воскресенье)

15:30. "Александрия" - "Верес“. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

15:30. "Ингулец" - "Шахтер“. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

15:30. "Черноморец" - "Динамо“. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

15:30. ЛНЗ - "Ворскла". Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

15:30. "Левый Берег" - "Рух“. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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