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Ребров: Для меня Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером
Сергей Ребров почтил память легендарного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров почтил память экс-тренера "Динамо" Валерия Лобановского в 23-ю годовщину его смерти.
"В этот день [13 мая] 23 года назад ушел из жизни один из величайших людей украинского футбола.
Для меня и многих моих товарищей по команде в то время, Валерий Васильевич Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером.
Работая под его руководством, мы достигали больших успехов на поле, которые для многих из нас стали лучшими годами нашей карьеры, и также смогли развиваться не только как игроки, но и как люди благодаря его методам работы.
Воспоминания о легендарной личности, которой он был, вместе с результатами его труда и усилий навсегда останутся в истории украинского и мирового футбола.
Спасибо за незабываемые годы проведенные вместе, и вечная память Вам, Валерий Васильевич", - написал Ребров в своем Instagram.
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