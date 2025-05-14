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Ребров: Для меня Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером

Премьер-лига

Сергей Ребров почтил память легендарного тренера

Ребров: Для меня Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров почтил память экс-тренера "Динамо" Валерия Лобановского в 23-ю годовщину его смерти.

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"В этот день [13 мая] 23 года назад ушел из жизни один из величайших людей украинского футбола.

Для меня и многих моих товарищей по команде в то время, Валерий Васильевич Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером.

Работая под его руководством, мы достигали больших успехов на поле, которые для многих из нас стали лучшими годами нашей карьеры, и также смогли развиваться не только как игроки, но и как люди благодаря его методам работы.

Воспоминания о легендарной личности, которой он был, вместе с результатами его труда и усилий навсегда останутся в истории украинского и мирового футбола.

Спасибо за незабываемые годы проведенные вместе, и вечная память Вам, Валерий Васильевич", - написал Ребров в своем Instagram.

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Сергей Ребров Украина Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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