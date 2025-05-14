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Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
Ярмоленко жалеет о покупке "Мазерати"
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, какую из своих покупок считает неудачным решением.
– Я совершил ошибку в молодости – купил "Мазерати".
– Сколько ты уже на ней ездишь?
– Да вот всю жизнь и езжу. Я ее не продам никогда в жизни и новую не куплю. Вот буду ездить, пока колеса, б###ь, не поотпадают.
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– Расплачиваешься за ошибку всю жизнь?
– Ты представляешь, в то время это такие средства были, а сейчас за нее ты фигню получишь.
– Помню время, когда ты ее хотел продать, но думаю, что просто тебе давали какие-то минимальные деньги за нее, и ты думал: "Нафига ее продавать? Лучше оставить у себя".
– Ну, да, только из-за этого. Потому что когда ты понимаешь, сколько денег потратил на это все – просто потому, что хотелось. Мода, такая, типа, только у Милевского была.
– Ты поэтому приобрел "Мазерати"?
– Не из-за Милевского. Ну, блин, Тема на то время… Все молодые футболисты, когда смотрели на игроков первой команды, хотели…
– … ездить на таких тачках, одеваться так, как они?
– Конечно. Поэтому где-то повелся на это, но потом, когда выпал первый снег, понял, что я тормоз.
Могу рассказать, как я однажды оставил машину. Была у нас последняя игра на "Олимпийском". Помнишь, под каким углом там паркинг? Мы сыграли последнюю игру и встретились где-то в ресторане командой.
Конечно, машину оставил. Думаю: "Поеду в ресторан, выпью, может, пивка там. Машину надо будет отгонять. Приеду завтра на "Олимпийский" за машиной".
Мы посидели, погуляли, поехал я домой. Утром просыпаюсь – лежит снег. Мне нужно ехать забирать. Приезжаю на "Олимпийский", иду в паркинг, беру машину. Давай выезжать – а снег лежит, кроме меня больше никто не ездил там. А у меня летняя резина.
И я где-то час выезжал из этого паркинга. Я поднимусь на 2 метра – машина вниз. Думаю: "Пожалуйста, только не куда-то в столб". Опустился, снова разогнался. По 2 метра протоптал себе дорожку – и выехал. Но поставил ее – и все, стояла она 3 месяца, – рассказал Ярмоленко.
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