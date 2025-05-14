  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз

Премьер-лига

Ярмоленко жалеет о покупке "Мазерати"

Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, какую из своих покупок считает неудачным решением.

– Я совершил ошибку в молодости – купил "Мазерати".

– Сколько ты уже на ней ездишь?

– Да вот всю жизнь и езжу. Я ее не продам никогда в жизни и новую не куплю. Вот буду ездить, пока колеса, б###ь, не поотпадают.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Расплачиваешься за ошибку всю жизнь?

– Ты представляешь, в то время это такие средства были, а сейчас за нее ты фигню получишь.

– Помню время, когда ты ее хотел продать, но думаю, что просто тебе давали какие-то минимальные деньги за нее, и ты думал: "Нафига ее продавать? Лучше оставить у себя".

– Ну, да, только из-за этого. Потому что когда ты понимаешь, сколько денег потратил на это все – просто потому, что хотелось. Мода, такая, типа, только у Милевского была.

Читайте такжеЯрмоленко: Я не ходил, как некоторые футболисты: "Ой, меня не отпустили в Европу, все плохо, все плохие"

– Ты поэтому приобрел "Мазерати"?

– Не из-за Милевского. Ну, блин, Тема на то время… Все молодые футболисты, когда смотрели на игроков первой команды, хотели…

– … ездить на таких тачках, одеваться так, как они?

– Конечно. Поэтому где-то повелся на это, но потом, когда выпал первый снег, понял, что я тормоз.

Могу рассказать, как я однажды оставил машину. Была у нас последняя игра на "Олимпийском". Помнишь, под каким углом там паркинг? Мы сыграли последнюю игру и встретились где-то в ресторане командой.

Конечно, машину оставил. Думаю: "Поеду в ресторан, выпью, может, пивка там. Машину надо будет отгонять. Приеду завтра на "Олимпийский" за машиной".

Мы посидели, погуляли, поехал я домой. Утром просыпаюсь – лежит снег. Мне нужно ехать забирать. Приезжаю на "Олимпийский", иду в паркинг, беру машину. Давай выезжать – а снег лежит, кроме меня больше никто не ездил там. А у меня летняя резина.

И я где-то час выезжал из этого паркинга. Я поднимусь на 2 метра – машина вниз. Думаю: "Пожалуйста, только не куда-то в столб". Опустился, снова разогнался. По 2 метра протоптал себе дорожку – и выехал. Но поставил ее – и все, стояла она 3 месяца, – рассказал Ярмоленко.

Читайте такжеЯрмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"
По теме
yellow-arrow
Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура
yellow-arrow
Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию
yellow-arrow
Ребров: Для меня Лобановский был гораздо больше, чем просто тренером
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Дениса Бойка
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости