  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура

Премьер-лига

Победа "зелено-белых" в обоих номинациях

Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура

Карпати

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 28-го тура УПЛ, а также лучших игроков и тренеров.

Лучшим тренером был признан Владислав Лупашко, который во главе "Карпат" в очень напряженном и эмоциональном матче одержал волевую победу над "Александрией" (2:1). В топ-3 рейтинга вошли также Василий Кобин ("Ингулец" одолел "Левый Берег" - 2:1) и Руслан Костышин ("Колос" за счет выездной победы над "Кривбассом" (1:0) обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон). Чуть-чуть отстал от них Александр Кучер, "Черноморец" которого победил в гостях "Ворсклу" (2:1) и продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Звание лучшего игрока 28-го тура с тотальным преимуществом по набранным баллам получил герой матча "Карпаты" - "Александрия" Амбросий Чачуа, который сначала заработал пенальти, после которого львовяне сравняли счет, а на 90+5-й минуте принес "Карпатам" победу - 2:1.

В топ-5 рейтинга тура вошли также Ярослав Ракицкий, который своим забегом и подкатом спас "Черноморец" от второго пропущенного гола и стал соавтором волевой победы в Полтаве, Иван Пахолюк ("Колос"), Виталий Фарасеенко ("Ингулец") и Олег Горин ("Рух").

Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура - изображение 1

В целом эксперты упоминали 37 футболистов и 7 тренеров на звание героев 28-го тура, а также 72 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Сапутин ("Заря"), Богдан Бутко ("Черноморец"), Евгений Скиба ("Черноморец"), Мозес Жаржу ("Черноморец"), Борис Крушинский ("Полесье"), Андрей Цуриков ("Колос"), Денис Пидгурский ("Рух"), Ярослав Карабин ("Рух"), Кевин ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье").

По теме
yellow-arrow
Морозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь
yellow-arrow
Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед
yellow-arrow
Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
Владислав Лупашко символическая сборная тура УПЛ Амбросий Чачуа Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости