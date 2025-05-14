Триумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 28-го тура УПЛ, а также лучших игроков и тренеров.

Лучшим тренером был признан Владислав Лупашко, который во главе "Карпат" в очень напряженном и эмоциональном матче одержал волевую победу над "Александрией" (2:1). В топ-3 рейтинга вошли также Василий Кобин ("Ингулец" одолел "Левый Берег" - 2:1) и Руслан Костышин ("Колос" за счет выездной победы над "Кривбассом" (1:0) обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон). Чуть-чуть отстал от них Александр Кучер, "Черноморец" которого победил в гостях "Ворсклу" (2:1) и продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе.

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Звание лучшего игрока 28-го тура с тотальным преимуществом по набранным баллам получил герой матча "Карпаты" - "Александрия" Амбросий Чачуа, который сначала заработал пенальти, после которого львовяне сравняли счет, а на 90+5-й минуте принес "Карпатам" победу - 2:1.

В топ-5 рейтинга тура вошли также Ярослав Ракицкий, который своим забегом и подкатом спас "Черноморец" от второго пропущенного гола и стал соавтором волевой победы в Полтаве, Иван Пахолюк ("Колос"), Виталий Фарасеенко ("Ингулец") и Олег Горин ("Рух").





В целом эксперты упоминали 37 футболистов и 7 тренеров на звание героев 28-го тура, а также 72 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Сапутин ("Заря"), Богдан Бутко ("Черноморец"), Евгений Скиба ("Черноморец"), Мозес Жаржу ("Черноморец"), Борис Крушинский ("Полесье"), Андрей Цуриков ("Колос"), Денис Пидгурский ("Рух"), Ярослав Карабин ("Рух"), Кевин ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье").