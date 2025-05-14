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Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед

Премьер-лига
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"Горняки" хотят усилить полузащиту

Шахтер готов отдать 6 млн евро за польско-нигерийского воспитанника Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере 20-летнего опорника варшавской "Легии" Макси Ойеделе. Об этом пишет meczyki.pl.

На данный момент родной клуб Ойеделе "Манчестер Юнайтед" сохраняет на него 50% прав, а в контракте игрока прописаны отступные в размере шести млн. евро. Сообщается, что "Шахтер" готов активировать эту клаусулу.

Отметим, что Оеделе является носителем двойного гражданства - Польши и Англии. По отцовской линии у него нигерийские корни, по маминой - польские.

Впрочем, выступает Макси именно за польскую сборную, в составе которой он уже успел провести два матча.

В текущем сезоне потенциальный новичок "горняков" отметился одним ассистом в 21 игре. Transfermarkt оценивает Ойеделе в 1,5 миллиона евро.

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Источник:
meczyki.pl
Опубликовал: Александр Бураков
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