Морозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь

Бывший латераль киевского "Динамо" Николай Морозюк сожалеет об упущенных в прошлом возможностях.

"Если бы был человек, который бы систематически со мной работал. Боже, можно было бы сделать не то, что намного лучшую - большую карьеру. Когда оцениваю откровенно по своим ощущениям, вспоминая всю историю, то понимаю, что мог бы сделать с позиции силы и таланта на футбольном поле, где не давали возможности или ломали, или сам подстраивался. И, опять же, загулы.

Когда беру это все вместе - понимаю, что использовал свой потенциал процентов где-то на 30. Кто-то может сказать: «Ты что, дурак?» Честно, когда говоришь так, думаешь: «Блин, чего так?» К сожалению, ты уже не отмотаешь время назад. Почему сейчас радуюсь новому поколению - потому что оно другое. Они живут не так, что появились 1 000 долларов - накупил шмоток на 800, собрал всех друзей и пошли пить коктейли.

К сожалению, тогда у нас было поколение сволочей, которое жило от зарплаты до зарплаты. Еще и в долг, б***ь. Выдали зарплату - ты 80 процентов сразу отдал, опять одолжил у кого-то. И такие почти все были. А кто-то был - боже мой, зарплату сразу отдал, и еще 10 зарплат должен. У меня, слава богу, было так, что как-то держал себя в балансе. Но это опыт, такая школа - крутая, жестокая, тяжелая, но интересная", - вспоминает Николай.