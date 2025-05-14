Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук - о возможном возвращении в Динамо: Не хочу быть обузой
Дает дорогу молодым
Фото: УАФ
Полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук опроверг слухи о возможном возвращении в киевское "Динамо".
- Недавно я видел вашу цитату, из которой следовало, что вы не исключаете завершения карьеры в "Динамо"...
- Я так не говорил. Это неверная интерпретация. Я говорил, что не говорю "прощай" "Динамо" насовсем. Как футболист я не хочу быть обузой для "Динамо", я не буду делать этот шаг. Если честно, я и не смотрю в сторону "Динамо", как футболист. Говорю честно, как есть. Там есть молодые ребята на моей позиции, которые развиваются. Не вижу смысла это ворошить. Те игроки, которые там сейчас есть, действительно заслуживают играть в "Динамо". И дай Бог, они вырастут в еще лучших футболистов", - ответил Сергей.
Напомним, Сидорчук защищал цвета "бело-синих" с 2013 по 2023 годы.
Читайте такжеМорозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Лупашко – об Александрии: Говорили, что практически все соперники поднимают руки и сдаются, когда играют против них
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане