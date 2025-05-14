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Сидорчук - о возможном возвращении в Динамо: Не хочу быть обузой

Премьер-лига
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Дает дорогу молодым

Сидорчук - о возможном возвращении в Динамо: Не хочу быть обузой

Фото: УАФ

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Полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук опроверг слухи о возможном возвращении в киевское "Динамо".

- Недавно я видел вашу цитату, из которой следовало, что вы не исключаете завершения карьеры в "Динамо"...

- Я так не говорил. Это неверная интерпретация. Я говорил, что не говорю "прощай" "Динамо" насовсем. Как футболист я не хочу быть обузой для "Динамо", я не буду делать этот шаг. Если честно, я и не смотрю в сторону "Динамо", как футболист. Говорю честно, как есть. Там есть молодые ребята на моей позиции, которые развиваются. Не вижу смысла это ворошить. Те игроки, которые там сейчас есть, действительно заслуживают играть в "Динамо". И дай Бог, они вырастут в еще лучших футболистов", - ответил Сергей.

Напомним, Сидорчук защищал цвета "бело-синих" с 2013 по 2023 годы.

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Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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