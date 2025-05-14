"Все спрашивали: "Он е######й?". Морозюк рассказал об историях с Гармашем

Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк вспомнил смешные истории, связанные с его экс-одноклубником Денисом Гармашем.

"Представьте себе этих людей: Гармаш, Хачериди, еще был Рыбалка. Они всегда втроем ходили. Куда ни придешь - они всегда втроем. Втроем на завтрак, втроем на обед, втроем на ужин. Всегда ржут или ссорятся, о чем-то спорят между собой. У них всегда были свои игры, так скажем.

Когда Гармаш только пришел пацаном в «Динамо-2», кажется, из киевского интерната, первое - это когда он бегал с игрушечным пистолетом на базе и играл в стрелялки. Темно, он сам по базе гоняет, в кого-то стреляет. Его раз кто-то сжег.

А потом однажды я приехал из города, захожу в ресторан - сидит Гармаш за столом. Начинаю делать чай и слышу, как он под нос себе: «7:2, 7:2, 7:2, 7:2, 7:2». Проходит минута, он снова: «7:2, 7:2, 7:2». Я к нему поворачиваюсь, говорю: "Б####ь, Гармаш, ты что, ебанутый? Что с тобой, какие 7:2?" Он говорит: "Коля, я сделал ставку на точный счет, 7:2. Я хочу себе это проговорить". Сейчас уже не помню конкретно, мне кажется, это был какой-то матч Лиги чемпионов. Возвращаюсь, думаю: «Е## твою мать».

Гармаш всегда был чудаковатым парнем, но веселым. Из тех моментов - это первое, что вспоминается. Вот он только пришел - это уже какое-то событие. Он или что-то ляпнет, или сделает что-то. Это такой человек.

Как вспоминаю - боже, они как дети (Гармаш, Хачериди и Рыбалка - прим.). Приходишь, например, в ресторан на базе. Когда у нас заезд перед игрой, нам делают какие-то бутерброды, перекус перед сном. Мы, бывает, сидим, проводим время, общаемся. Сидим я, Ярмоленко, Сидорчук, Коваль, еще кто-то. Тут открывается дверь - и заходят Биба, Боба, Чип и Дейл, б####ь. И, например, кто-то еще из молодых.

Они сидят, мы разговариваем, и вдруг они начинают громко смеяться. Потом тишина - и опять они громко смеются. Спрашиваю: «Что вы ржете?» Гармаш говорит: «Посмотри, какая у него голова». Поворачиваюсь - ну, голова и голова. Он придумал кличку уже этому пацану. Эта кличка максимально нелогичная, неадекватная.

Сейчас сразу вспомнил. Когда Гармаш приехал ко мне в Турцию (Морозюк и Гармаш вместе играли за «Ризеспор» - прим.), захожу после тренировки, два турка администраторы в шоке, кипят, красные. А Гармаш с Борячуком умирают со смеху. Захожу, и они мне говорят на турецком, потому что на английском вообще не говорили. Да и Гармаш с Борячуком вообще не говорили. Если Борячук знал более-менее, то у Гармаша вообще свой язык придуманный - гармашевский.

Турок подходит ко мне и говорит: «Коля, чего этот дурак говорит на меня "батон"? Что такое «батон»?" Думаю: «Ну как объяснить ему, что это хлеб?» Ему говорю - он не понял: «Я - хлеб?». Показываю ему картинку - батон. Гармаш просто плачет. Турок спрашивает: «А почему я - батон?» Гармаш говорит: «Посмотри на его голову». А он лысый, у него голова реально в форме батона, и пару волосков. Я сам немножко начал смеяться, но не с турка, а от того, какой Гармаш дебил.

Говорю ему: «Б####ь, да перестань». А второй турок говорит: "Что такое "стервятник?" И Гармаш мне сам показывает: «Посмотри, разве не похож?» У второго проблемы с зубами были. И я реально на фоне того всего сам начинаю смеяться.

Я тем администраторам говорю: "Не обращайте внимания. Это лимитированные люди, они в одном экземпляре в мире существуют". И даже со временем иностранцы, все пацаны в Турции воспринимали Гармаша как максимально позитивного, доброго пацана, но все спрашивали: «Он е######й?».

На каком языке он там общался? На своем. Он мог позвонить переводчику, что ему что-то надо в квартире. И переводчик уже меня спрашивает: "Коля, что он от меня хочет? Я не понимаю вообще. Поговори с ним, пожалуйста, и перезвони мне".

Когда мы играем в Лиге чемпионов, он ссорится с арбитром. И мы его спрашиваем: «На каком ты языке с ним общаешься, если ты не знаешь вообще?» - «А он меня понимает». Говорю: "Как он тебя понимает? Он просто видит твою реакцию. Конечно, он тебе дает желтую, потому что ты кричишь«. - »Да нет". А он же реагирует, что ему дали желтую, и еще больше заводится, он всегда говорит: «Я же за правду». Я говорю: «Та правда, которая у тебя в голове, не всегда для всех».

Так же, как на теории. Мы играли в Лиге Европы, разбирали какой-то момент, где мы пропустили гол. Была подача, и там, где он должен был быть, его не было, он не побежал за своим игроком. Хацкевич у него спрашивает: «Почему ты не доиграл до конца?» Он говорит: "Да а зачем? Проще было офсайд сделать, чтобы все вышли. Почему они не побежали со мной?« - "Б####ь, ты что, дебил? Ты же должен был сесть, мы командой должны были все сесть" - "Да нет, это они дураки. Я сделал шаг вперед - и все, он в офсайде. Зачем за ним бежать?" Мы все понимаем, а ему клемму рвет. Ему все доказывают, Лужный начинает кипеть. И он говорит: «Нет, вы дебилы все».

Можно было бы это понять, если бы была договоренность делать шаг вперед при подаче. Но у нас не было такой договоренности, он решил себе так, и не соглашается ни с чем. «Меня зашторило», - вот его фраза. Когда его шторит, все - не существует человека, который мог бы его остановить, чтобы он послушал. Если он вот так видит - все. Бывает, он заводится, превращается в неконтролируемого, но в целом он очень чистый, искренний, веселый дурак - человек, с которым никогда не бывает скучно.

Я в Турции жил на квартире, и его поселили подо мной. Когда он заехал в квартиру, я съехал. Там была газовая плита, чисто на баллонах. И я боялся, что он рано или поздно не закроет конфорку и дом просто взорвется. Я съехал на базу. Помню, в первые дни реально не мог уснуть. Ему говорю: «Проверь плиту». А он ржет, говорит: «Я хочу всех отравить».

Согласен с Сидорчуком, что Гармаш - это человек, который живет в парадигме своей собственной справедливости. Если он так видит - для него это правда. Все, ты ему не докажешь. Например, если айфон желтый, а он видит для себя, что айфон зеленый - он будет говорить тебе «Зеленый». Но потом со временем, когда ты ему приносишь реально - он все равно это переведет как-то в шутку и скажет: «Да все равно вы были в то время дебилы». Эх, Гармаш, Гармаш", - сказал Морозюк.