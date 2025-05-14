Тренер Руха рассказал, удалось ли его команде решить турнирные задачи в этом сезоне УПЛ

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев дал комментарий для клубного сайта перед матчем с "Левым Берегом".

"После побед всегда позитивный настрой. В то же время мы понимаем, что в нашей игре все равно есть недостатки и нам следует еще много работать, чтобы исправлять ошибки и продолжать двигаться вперед. Успехи в предыдущих матчах не должны расслаблять наших футболистов, поэтому надо ответственно готовиться к следующему поединку. "Левый Берег" сейчас борется за сохранение прописки в УПЛ, поэтому для них каждая игра как финал. Это соперник, который будет максимально настроен, будет играть дома, поэтому мы ожидаем сложный матч".

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"Рух" решил свои турнирные задачи. В середине сезона мы перестраивались, и если проанализировать всю дистанцию этой кампании, то команда существенно изменилась. Поэтому нам не хватало стабильности, а именно стабильность важна для достижения высоких целей и решения серьезных задач. Однако в целом мы довольны результатами команды и самое главное, что в этом сезоне дебютировали в УПЛ много наших воспитанников. Конечно, были и провальные игры, впрочем, в целом команда прогрессирует — последние матчи показали, что "Рух" может быть очень конкурентным. Время на поле получают те игроки, которые действительно этого заслуживают. Мы не даем искусственную игровую практику воспитанникам Академии. Время на поле получают те игроки, которые действительно этого заслуживают".

Напомним, что матч 29-го тура чемпионата Украины между "Рухом", находящимся на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 37 очками, и "Левым Берегом", который находится на 17-й позиции с 23 баллами, состоится в воскресенье, 18-го мая.