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Леоненко: Как можно смотреть УПЛ после матча Реал - Барселона?
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Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко критически высказался о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.
- Как думаете, какие сейчас премии в "Динамо" и "Шахтере" за победу в очном матче?
- Мне это неинтересно. Сейчас вообще футболисты должны платить, а не им. Сегодня бутсы легче обручального кольца, прекрасная инфраструктура, поля. А футболисты ничего не показывают. Вот как можно смотреть УПЛ после матча "Реал" - "Барселона"? - ответил Леоненко.
Сегодня, 14 мая, "Шахтер" встретится с "Динамо" в финале Кубка Украины. Матч состоится в Житомире, в 18:30 по Киеву.
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