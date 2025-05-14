Леоненко: Как можно смотреть УПЛ после матча Реал - Барселона?

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко критически высказался о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.

- Как думаете, какие сейчас премии в "Динамо" и "Шахтере" за победу в очном матче?

- Мне это неинтересно. Сейчас вообще футболисты должны платить, а не им. Сегодня бутсы легче обручального кольца, прекрасная инфраструктура, поля. А футболисты ничего не показывают. Вот как можно смотреть УПЛ после матча "Реал" - "Барселона"? - ответил Леоненко.