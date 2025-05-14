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Леоненко: Как можно смотреть УПЛ после матча Реал - Барселона?

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Леоненко: Как можно смотреть УПЛ после матча Реал - Барселона?

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко критически высказался о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.

- Как думаете, какие сейчас премии в "Динамо" и "Шахтере" за победу в очном матче?

- Мне это неинтересно. Сейчас вообще футболисты должны платить, а не им. Сегодня бутсы легче обручального кольца, прекрасная инфраструктура, поля. А футболисты ничего не показывают. Вот как можно смотреть УПЛ после матча "Реал" - "Барселона"? - ответил Леоненко.

Сегодня, 14 мая, "Шахтер" встретится с "Динамо" в финале Кубка Украины. Матч состоится в Житомире, в 18:30 по Киеву.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
14.05.2025 в 16:07
"Реал" – "Барселона"? – "Барселона" - "Реал" ,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
14.05.2025 в 16:07
"Реал" – "Барселона"? – "Барселона" - "Реал" ,;
Ответить
0
0

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