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Леоненко: Кумовство продолжается. Уверен, что скоро в составе Динамо и Славик Суркис появится
Эксперт говорит, что в его время такое не приветствовалось
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок "
Напомним, что Биловар женат на Яне Суркис, которая является дочерью президента "Динамо" Игоря Суркиса, а Николай Шапаренко встречается с дочерью легенды бело-синих Максима Шацких.
– Шапаренко без пяти минут зять Шацких, Биловар – зять Суркиса. Как думаете, это дает им блат или наоборот – давит психологически и на них лежит больше ответственности?
– Думаю, на них особо ничего не давит, тем более Макс Шацких в Узбекистане работает. Но я бы точно шутил, что над одним, что над другим. В мое время такое не приветствовалось. Что касается Биловара, то кумовство продолжается. Я уверен, что скоро в составе "Динамо" и Славик Суркис появится. Бущана "втюхали", скоро и Нещерета могут отдать.
Непонятно, почему Динамо за него просит деньги, за которые его никто не купит. Какие 100 миллионов? Игорь Михайлович [Суркис] еще и пошутил – 300 млн назвал. Какие нахрен 300?! Сколько человек забил в нашем слабом чемпионате?– сказал Леоненко
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