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Леоненко: Кумовство продолжается. Уверен, что скоро в составе Динамо и Славик Суркис появится

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт говорит, что в его время такое не приветствовалось

Леоненко: Кумовство продолжается. Уверен, что скоро в составе Динамо и Славик Суркис появится

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, оценил перспективы Кристиана Биловара и Николая Шапаренко, которые связаны родственными связями с влиятельными людьми в киевском клубе.

Напомним, что Биловар женат на Яне Суркис, которая является дочерью президента "Динамо" Игоря Суркиса, а Николай Шапаренко встречается с дочерью легенды бело-синих Максима Шацких.

– Шапаренко без пяти минут зять Шацких, Биловар – зять Суркиса. Как думаете, это дает им блат или наоборот – давит психологически и на них лежит больше ответственности?

– Думаю, на них особо ничего не давит, тем более Макс Шацких в Узбекистане работает. Но я бы точно шутил, что над одним, что над другим. В мое время такое не приветствовалось. Что касается Биловара, то кумовство продолжается. Я уверен, что скоро в составе "Динамо" и Славик Суркис появится. Бущана "втюхали", скоро и Нещерета могут отдать.

Непонятно, почему Динамо за него просит деньги, за которые его никто не купит. Какие 100 миллионов? Игорь Михайлович [Суркис] еще и пошутил – 300 млн назвал. Какие нахрен 300?! Сколько человек забил в нашем слабом чемпионате?– сказал Леоненко

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.05.2025 в 19:28
Мабуть у нього вже цироз печінки прогресує
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.05.2025 в 19:28
Мабуть у нього вже цироз печінки прогресує
Ответить
0
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