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Срна: Мы не виноваты в том, что не попали в Лигу чемпионов

Премьер-лига
Обновлено

Это футбол (с)

Срна: Мы не виноваты в том, что не попали в Лигу чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна подвел итоги сезона, по итогам которого команда впервые за 25 лет не будет играть в Лиге чемпионов.

"Мы не можем говорить об этом (о Лиге чемпионов - прим), потому что мы в этом не виноваты. Идет война, и многие украинские команды потеряли очки в таблице коэффициентов, и это такой показатель сейчас Украины в таблице. Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, но для этого сперва нужно Кубок Украины выиграть.

Самый сильный "Шахтер" в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду", – сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2025 в 19:30
Для того что бы строить команду нужно прежде всего не ломать то что создали предшественники.Не место вам всем в Шахтёре за такую работу.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2025 в 19:30
Для того что бы строить команду нужно прежде всего не ломать то что создали предшественники.Не место вам всем в Шахтёре за такую работу.
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