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Срна: Мы не виноваты в том, что не попали в Лигу чемпионов
Это футбол (с)
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"Мы не можем говорить об этом (о Лиге чемпионов - прим), потому что мы в этом не виноваты. Идет война, и многие украинские команды потеряли очки в таблице коэффициентов, и это такой показатель сейчас Украины в таблице. Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, но для этого сперва нужно Кубок Украины выиграть.
Самый сильный "Шахтер" в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду", – сказал Срна.
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