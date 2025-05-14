Срна: Мы не виноваты в том, что не попали в Лигу чемпионов

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна подвел итоги сезона, по итогам которого команда впервые за 25 лет не будет играть в Лиге чемпионов.

"Мы не можем говорить об этом (о Лиге чемпионов - прим), потому что мы в этом не виноваты. Идет война, и многие украинские команды потеряли очки в таблице коэффициентов, и это такой показатель сейчас Украины в таблице. Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, но для этого сперва нужно Кубок Украины выиграть.

Самый сильный "Шахтер" в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с "Динамо". Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду", – сказал Срна.