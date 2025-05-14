Бартулович: Перед матчем с Шахтером сказал игрокам, что против нас будет играть сборная Бразилии

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал ничью 0:0 в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером".

– Младен, "Заря" недавно сыграла вничью 0:0 с "Шахтером". Спустя несколько дней после этого матча, как вы его оцените?

– Да, сыграли с "Шахтером" вничью. Если говорить сейчас об этом поединке, то скажу, что матч с донецкой командой можно занести нам в актив. С грандом украинского футбола мы сыграли вничью. Учитывая то, как складывалась игра, то, может, нам с этого матча можно было больше взять. Возможно, нужно было где-то смелее сыграть и добиться победы. Но все равно с нашей стороны была осторожность, потому что у футболистов "Шахтера" есть очень высокий уровень индивидуального мастерства, а также высокая скорость. Не хотели сильно раскрываться и допускать, чтобы "Шахтер" делал быстрые контратаки. Хотя у них один хороший момент был. "Шахтер" все-таки смог его создать и мог забивать. У нас тоже были 2-3 хороших момента, в которых мы могли забивать. Но в итоге, я считаю, что все равно нужно быть довольными этой ничьей.

– После матча с "Шахтером", может, о чем-то говорили с Марино Пушичем, Марио Станичем, Дарио Срной?

– Да, до матча говорил и с Марино Пушичем, и с Дарио Срной. Но мы обсудили все наши футбольные моменты, ситуацию в чемпионате Украины, в командах. После игры также много общался с Марио Станичем. С ним мы после поединка обсудили игру, а также финал Кубка Украины. Так что всегда рад с ними встретиться и пообщаться.

– По поводу матча с "Шахтером" еще такой момент. Получилось, что в старте, если брать две команды, на поле вышли 8 бразильцев (2 в "Заре" и 6 в донецкой команде). Обратили на это внимание? И как-то влияет на стиль игры команд то, что на поле много бразильцев?

– Да, когда протокол матча пришел в раздевалку, я немножко с нашими бразильцами пошутил, что против них будет играть сборная Бразилии, селесао (смеется). Мы так посмеялись немного. Каково это, когда против твоей команды в старте выходит шесть бразильцев? Понятно, что это индивидуально сильные игроки, которые в любой момент могут решить эпизод в игре. Конечно, нужно быть осторожными в поединках с такими футболистами.