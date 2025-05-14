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В Шахтере прокомментировали интерес к 20-летнему опорнику из Польши
В Польше писали, что Шахтер готов выложить за игрока 6 млн евро
фото из свободных источников
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна отреагировал на информацию СМИ о том, что "горняки" якобы интересуются 20-летним опорным хавбека варшавской "Легии" и сборной Польши Макси Ойеделе.
"Нет, нас не интересует Макси Ойеделе. Это ложная информация", – сказал Срна.
Напомним, что на днях польские СМИ писали о том, что "горняки" готовы выложить за 20-летнего игрока 6 млн евро.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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