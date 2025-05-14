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Наполи поставил на паузу опцию Судакова. Причин несколько
До конца сезона активностей не будет
insider.ua
Трансферная сага по переходу 22-летнего полузащитника "
Как сообщает авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла, игрок остается в сфере интересов неаполитанцев, но пока что дело отложено как минимум до окончания сезона.
Источник сообщает, что "Наполи" действительно получил устное согласие игрока на переход, но переговоры с "Шахтером" пока отложены.
Причин тому много, и первая – клуб хочет сосредоточиться на завоевании Скудетто, а затем уже думать о трансферах. Также у "Наполи" есть и другие варианты кроме Судакова в среднюю линии, а в минус украинца гвоорит то, что у нет паспорат ЕС, что довольно важно для итальянских клубов.
В итоге, Педулла пишет о том, что любая конкретика по Судакову со стороны "Наполи" появится только после окончания сезона в Италии.
Напомним, что на днях а
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