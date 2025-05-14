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Наполи поставил на паузу опцию Судакова. Причин несколько

Премьер-лига
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До конца сезона активностей не будет

Наполи поставил на паузу опцию Судакова. Причин несколько

insider.ua

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Трансферная сага по переходу 22-летнего полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова в "Наполи" далека от завершения.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла, игрок остается в сфере интересов неаполитанцев, но пока что дело отложено как минимум до окончания сезона.

Источник сообщает, что "Наполи" действительно получил устное согласие игрока на переход, но переговоры с "Шахтером" пока отложены.

Причин тому много, и первая – клуб хочет сосредоточиться на завоевании Скудетто, а затем уже думать о трансферах. Также у "Наполи" есть и другие варианты кроме Судакова в среднюю линии, а в минус украинца гвоорит то, что у нет паспорат ЕС, что довольно важно для итальянских клубов.

В итоге, Педулла пишет о том, что любая конкретика по Судакову со стороны "Наполи" появится только после окончания сезона в Италии.

Напомним, что на днях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал о том, что "Шахтер" отклонил первоначальное предложение от "Наполи" по Судакову в размере 25 млн евро.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Михаил Черныш
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