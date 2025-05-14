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Экс-капитан Динамо: Не вижу какого-нибудь стиля в команде Шовковского

Премьер-лига

Николай Морозюк - о Динамо Шовковского

Экс-капитан Динамо: Не вижу какого-нибудь стиля в команде Шовковского

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк высказался о работе нынешнего наставника "бело-синих" Александра Шовковского:

– Вы говорили, что вам не нравится игра, которую демонстрирует "Динамо" Шовковского?

– Как сказать, не нравится. Опять же это примитивный ответ. На это есть очень много причин. По-моему, простая игра, которая на сегодня приносит результат. Не вижу какого-нибудь стиля от Шовковского. Это динамовская игра, которая приносит результат. А чтобы командная игра, скорость, дисциплина, самоотдача...

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Надо учитывать много факторов, поэтому не могу сказать, виноват ли Шовковский, или виноваты игроки. Они за полшага от чемпионства. Значит, все верно. То, что мне хочется более творческой и интересной для глаза игры, не так-то легко сделать. Ни в коем случае никого не могу критиковать. Команда идет на первом месте.

Кто-то тоже критикует провальную игру "Динамо" в еврокубках – я в том числе. Потому что были достаточно провальные игры с такими соперниками, где "Динамо" должно быть в другом виде. Но, к сожалению, это жизнь и грех сейчас говорить об этом. Им тяжело выдерживать этот календарь, переезды. Вспоминая со своей карьеры, это очень тяжело было в мирное время, а у них сейчас совсем другое.

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Николай Морозюк Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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