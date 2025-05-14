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Второе место УПЛ даст пропуск всего-навсего в третий по рангу евротурнир. Возможно только одно исключение

Премьер-лига

По итогам финала Кубка Украины

Второе место УПЛ даст пропуск всего-навсего в третий по рангу евротурнир. Возможно только одно исключение

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Финал Кубка Украины выиграл "Шахтер", добыв 15-й трофей подобного разлива в своей истории. В главном матче "горняки" в серии пенальти победили "Динамо" (1:1; пен.: 6:5). Это означает, что "Шахтер" независимо от места, которое займет в УПЛ, сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Читайте такжеВне зависимости от места в турнирной таблице. Шахтер обеспечил себе участие в Лиге Европы

Также это означает, что второе место УПЛ с большой долей вероятности даст его обладателю право заявиться всего-навсего в третий по рангу евротурнир – Лигу конференций. Единственное исключение возможно в ситуации, если "Шахтер" займет второе место.

За два тура до окончания чемпионата идущие третьими "горняки" отстают от второй "Александрии" на пять очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Justice (Львів)
14.05.2025 в 23:02
Перед тим як писати, хоча б регламент вчили...Ніяких винятків не може бути, тому що від України лише ОДНА команда може грати в ЛЄ..Навіть якби Шахтар став другим, це не змінює нічого для Олександрії...бо володар кубка України грає в ЛЄ якщо в чемпіонаті не фінішує в зоні ЛЧ...а гірники цього сезону не фінішують в зоні ЛЧ...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
14.05.2025 в 23:02
Перед тим як писати, хоча б регламент вчили...Ніяких винятків не може бути, тому що від України лише ОДНА команда може грати в ЛЄ..Навіть якби Шахтар став другим, це не змінює нічого для Олександрії...бо володар кубка України грає в ЛЄ якщо в чемпіонаті не фінішує в зоні ЛЧ...а гірники цього сезону не фінішують в зоні ЛЧ...
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