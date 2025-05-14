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Второе место УПЛ даст пропуск всего-навсего в третий по рангу евротурнир. Возможно только одно исключение
По итогам финала Кубка Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Финал Кубка Украины выиграл "Шахтер", добыв 15-й трофей подобного разлива в своей истории. В главном матче "горняки" в серии пенальти победили "Динамо" (1:1; пен.: 6:5). Это означает, что "Шахтер" независимо от места, которое займет в УПЛ, сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.
Также это означает, что второе место УПЛ с большой долей вероятности даст его обладателю право заявиться всего-навсего в третий по рангу евротурнир – Лигу конференций. Единственное исключение возможно в ситуации, если "Шахтер" займет второе место.
За два тура до окончания чемпионата идущие третьими "горняки" отстают от второй "Александрии" на пять очков.
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