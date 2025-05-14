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Сабо: Пушич точно не подошел. Его словно по знакомству взяли

Премьер-лига

Тем не менее, горняки взяли трофей

Сабо: Пушич точно не подошел. Его словно по знакомству взяли

Фото: Шахтар

Новина українською

Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" Йожеф Сабо не верит в будущее Марино Пушича в "Шахтере".

– Шахтер этой зимой купил бразильцев на 32 миллиона евро. Как думаете, они вырастут в топ-звезд, как Фернандиньо и Виллиан?

– Звезд среди бразильцев "Шахтера" я не вижу. У нас не такой сильный чемпионат, чтобы нельзя было проявить свое мастерство, но бразильцы пока ничего не показывают.

Возможно, год-два еще надо подождать, но есть ли у "Шахтера" для этого время? Тут и тренер нужен, чтобы их раскрыть, потому что Пушич точно не подошел. Такое ощущение, что его по знакомству взяли.

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Михаил Черныш
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