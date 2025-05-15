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Вице-президент Колоса покинул клуб
После 11 лет работы в клубе
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вице-президент "Колоса" Ярослав Вишняк покидает клуб. Об этом он сообщил в своем Instagram.
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"В моей профессиональной жизни наступило время перемен. Путь длиной в 11 лет любимой работы в "Колосе" завершен. Спасибо за прекрасные эмоции и хороший опыт. Жму руку каждому с кем играл, тренировал и работал бок о бок все эти годы.
Принимая решение - мне важно было быть честным перед собой и чувствовать энергию, с которой я иду дальше .... Имею к Вам большое уважение и позволю себе не прощаться...", - написал Вишняк в своем Instagram.
Напомним, Вишняк стал вице-президентом "Колоса" в апреле 2024 года. До этого он был главным тренером и ассистентом.
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