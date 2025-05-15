Известный журналист рассказал, перейдет ли в Шахтер полузащитник Легии

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, перейдет ли в донецкий "Шахтер" полузащитник варшавской "Легии".

По его информации, Макси Оеделе не присоединится к "горнякам" этим летом, несмотря на то, что украинский клуб делал предложения по футболисту национальной сборной Польши, который имеет нигерийское происхождение.

Известно, что "Манчестер Юнайтед" получит 40% от следующей продажи игрока, в подписании которого заинтересованы многие другие европейские клубы. В контракте 20-летнего футболиста прописана клаусула в размере 6 миллионов евро.

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В этом сезоне Макси Оеделе провел 21 матч за "Легию" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Также на его счету два матча за сборную Польши. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.