Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков вошел в сферу интересов одного из ведущих португальских клубов
Могут составить конкуренцию представителю Серии А
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Порту" вновь рассматривает возможность подписания полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, пишет Glorioso 1904 со ссылкой на Record.
Сообщается, что зимой "драконы" сделали украинскому клубу предложение в размере 15 миллионов евро за 50% экономических прав на 22-летнего футболиста, но оно в итоге было отклонено.
Читайте такжеНаполи поставил на паузу опцию Судакова. Причин несколько
Возвращение "Порту" к кандидатуре Судакова связано с усилением интереса к украинцу со стороны "Наполи", а также желанием найти замену Нико Гонсалесу, который зимой перешел в "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Судаков отметился 13 голами и 6 результативными передачами в 36 матчах на клубном уровне.
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух
- Ключевые замены, определившие судьбу финала. Почему Шахтёр забрал трофей у Динамо
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы