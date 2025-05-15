Судаков вошел в сферу интересов одного из ведущих португальских клубов

"Порту" вновь рассматривает возможность подписания полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, пишет Glorioso 1904 со ссылкой на Record.

Сообщается, что зимой "драконы" сделали украинскому клубу предложение в размере 15 миллионов евро за 50% экономических прав на 22-летнего футболиста, но оно в итоге было отклонено.



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Возвращение "Порту" к кандидатуре Судакова связано с усилением интереса к украинцу со стороны "Наполи", а также желанием найти замену Нико Гонсалесу, который зимой перешел в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Судаков отметился 13 голами и 6 результативными передачами в 36 матчах на клубном уровне.