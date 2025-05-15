Милевский оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал шансы вингера "бело-синих" Андрея Ярмоленко побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ.

- Ярмоленко осталось забить 11 голов, чтобы побить рекорд Шацких в УПЛ. Как думаешь, ему это удастся?

- Я с Андрюхой говорил, когда виделись, и он мне сказал: "Тема, если будет позволять здоровье, то я буду продолжать играть, сколько смогу. Я очень люблю футбол". Я уверен, что если у него будет здоровье, то он побьет рекорд, - сказал Милевский для Sport-express.ua.