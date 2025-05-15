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Милевский оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких

Премьер-лига

Верит ли он в бывшего одноклубника?

Милевский оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал шансы вингера "бело-синих" Андрея Ярмоленко побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ.

- Ярмоленко осталось забить 11 голов, чтобы побить рекорд Шацких в УПЛ. Как думаешь, ему это удастся?

- Я с Андрюхой говорил, когда виделись, и он мне сказал: "Тема, если будет позволять здоровье, то я буду продолжать играть, сколько смогу. Я очень люблю футбол". Я уверен, что если у него будет здоровье, то он побьет рекорд, - сказал Милевский для Sport-express.ua.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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