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Представитель топ-5 УПЛ остался с одним центрбеком перед следующей игрой

Премьер-лига

Тренерскому штабу придется поломать голову

Представитель топ-5 УПЛ остался с одним центрбеком перед следующей игрой

Фото: ФК Карпати Львів

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"Карпаты" подходят к матчу 29-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса" с кадровыми потерями.

Как сообщает Sport.ua, из-за затянувшегося процесса восстановления после травм пока недоступны центральные защитники Жан Педросо и Тимур Стецьков. Также не сыграет с ковалевцами их коллега по позиции - дисквалифицированный Владислав Бабогло.

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Таким образом, в распоряжении главного тренера "зелено-белых" Владислава Лупашко среди центрбеков остается только Владимир Адамюк.

Поединок "Карпат" и "Колоса" состоится 17-го мая. Львовский клуб борется за попадание в Лигу конференций на следующий сезон.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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