Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель топ-5 УПЛ остался с одним центрбеком перед следующей игрой
Тренерскому штабу придется поломать голову
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" подходят к матчу 29-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса" с кадровыми потерями.
Как сообщает Sport.ua, из-за затянувшегося процесса восстановления после травм пока недоступны центральные защитники Жан Педросо и Тимур Стецьков. Также не сыграет с ковалевцами их коллега по позиции - дисквалифицированный Владислав Бабогло.
Читайте такжеТриумф Карпат. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 28-го тура
Таким образом, в распоряжении главного тренера "зелено-белых" Владислава Лупашко среди центрбеков остается только Владимир Адамюк.
Поединок "Карпат" и "Колоса" состоится 17-го мая. Львовский клуб борется за попадание в Лигу конференций на следующий сезон.
Популярное сейчас
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Серия пенальти в Украинском Классическом, сенсация Болоньи и серебро Зубкова. Главные новости за 14 мая
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО