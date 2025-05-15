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Полесье официально попрощалось с Ашуром. Текст обращения
Разошлись с уважением и благодарностью
Getty Images / Global Images Ukraine
"Полесье" официально попрощалось с Имадом Ашуром.
Житомирский клуб сообщил, что контракт с тренерским штабом Ашура расторгнут. "Волки" поблагодарили за работу.
"ФК "Полесье" сообщает, клуб и тренерский штаб Имада Ашура достигли согласия по всем вопросам по расторжению контракта, что позволило сторонам разойтись с уважением и благодарностью к совместно пройденному пути.
Тренер возглавил команду в ответственный и непростой период - его вызов начался сразу с матчей в еврокубках. Команда находилась в процессе перестройки, в состав присоединились много новичков, поэтому параллельно с решением турнирных задач тренер формировал новый коллектив. Это была большая ответственность, которую тренерский штаб принял с достоинством.
Спасибо Имаду Ашуру за его профессионализм, амбиции и преданность общему делу. Желаем новых свершений, побед и реализации всех замыслов в дальнейшей тренерской карьере", - написал клуб.
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Напомним, что "Полесье" уволило Имада Ашура 12 мая.
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