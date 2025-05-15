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Полесье официально попрощалось с Ашуром. Текст обращения

Премьер-лига

Разошлись с уважением и благодарностью

Полесье официально попрощалось с Ашуром. Текст обращения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Полесье" официально попрощалось с Имадом Ашуром.

Житомирский клуб сообщил, что контракт с тренерским штабом Ашура расторгнут. "Волки" поблагодарили за работу.

"ФК "Полесье" сообщает, клуб и тренерский штаб Имада Ашура достигли согласия по всем вопросам по расторжению контракта, что позволило сторонам разойтись с уважением и благодарностью к совместно пройденному пути.

Тренер возглавил команду в ответственный и непростой период - его вызов начался сразу с матчей в еврокубках. Команда находилась в процессе перестройки, в состав присоединились много новичков, поэтому параллельно с решением турнирных задач тренер формировал новый коллектив. Это была большая ответственность, которую тренерский штаб принял с достоинством.

Спасибо Имаду Ашуру за его профессионализм, амбиции и преданность общему делу. Желаем новых свершений, побед и реализации всех замыслов в дальнейшей тренерской карьере", - написал клуб.

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Напомним, что "Полесье" уволило Имада Ашура 12 мая.

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
15.05.2025 в 19:05
Ашур, "дякую" за урок Буткевичу . Можливо , тепер він зрозуміє , що у футболі як і бізнесі повині працювати професіонали , а не дилетанти .
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Комментарии 2
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Полiccя (Житомир)
15.05.2025 в 19:05
Ашур, "дякую" за урок Буткевичу . Можливо , тепер він зрозуміє , що у футболі як і бізнесі повині працювати професіонали , а не дилетанти .
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Don_Benito (Буча)
15.05.2025 в 18:36
То "розслідування" завершене?
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