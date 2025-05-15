Опального легионера ЛНЗ вернули в первую команду

Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды.

Согласно фото, которые опубликовала пресс-служба клуба, Фрэнсис в составе команды провел тренировку и вместо со всеми готовится матчу 29 тура против полтавской "Ворсклы".

Напомним, что за неудовлетворительную игру против луганской "Зари" в ​​27 туре чемпионата Момо был переведен в команду U-19, из-за чего пропустил матч 28-го тура УПЛ против "Оболони".

В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.