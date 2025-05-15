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Опального легионера ЛНЗ вернули в первую команду

Премьер-лига
Обновлено

Фрэнсис Момо вернулся к тренировкам

Опального легионера ЛНЗ вернули в первую команду

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды.

Согласно фото, которые опубликовала пресс-служба клуба, Фрэнсис в составе команды провел тренировку и вместо со всеми готовится матчу 29 тура против полтавской "Ворсклы".

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Напомним, что за неудовлетворительную игру против луганской "Зари" в ​​27 туре чемпионата Момо был переведен в команду U-19, из-за чего пропустил матч 28-го тура УПЛ против "Оболони".

В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.

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