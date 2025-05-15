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Опального легионера ЛНЗ вернули в первую команду
Фрэнсис Момо вернулся к тренировкам
instagram.com/fclnz
Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды.
Согласно фото, которые опубликовала пресс-служба клуба, Фрэнсис в составе команды провел тренировку и вместо со всеми готовится матчу 29 тура против полтавской "Ворсклы".
Напомним, что за неудовлетворительную игру против луганской "Зари" в 27 туре чемпионата Момо был переведен в команду U-19, из-за чего пропустил матч 28-го тура УПЛ против "Оболони".
В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.
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