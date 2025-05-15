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Хавбек Александрии: Мяч попадает в руку игроку Карпат, а после этого перехвата нам после стыка дают красную карточку

Премьер-лига

Мнение о матче от Кирилла Ковальца

Хавбек Александрии: Мяч попадает в руку игроку Карпат, а после этого перехвата нам после стыка дают красную карточку

Олександрія

Новина українською

Хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец подвел итог матча 28-го тура УПЛ, в котором "горожане" проиграли "Карпатам" 1:2. Отметим, что комментарий игрок давал сразу после матча.

– Я не знаю, на каких эмоциях… Проиграли 2:1. Это сейчас что я могу до горячим сказать. Надо смотреть все моменты, пенальти. Так же перед удалением наш игрок обыгрывает их игрока, попадает в руку, этим перехватом нам дают в следующий момент в стыке красную карточку. Очень расстроены, что сделать.

- Как вы считаете, сейчас уже все, по сути, борьба за чемпионство…

– Я не знаю. Мы будем играть на победу две следующие игры. Это точно я знаю. У нас такой принцип.

– Насколько настраивались на этот поединок? Для "Александрии" сложный календарь, и все команды настраиваются. Сегодня и "Карпатам" нужно, и вам нужно было побеждать.

- Всегда в чемпионате концовка сезона – кто-то за что-то борется, поэтому интересные матчи.

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Кирилл Ковалец ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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