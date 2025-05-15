Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Александрии: Мяч попадает в руку игроку Карпат, а после этого перехвата нам после стыка дают красную карточку
Мнение о матче от Кирилла Ковальца
Олександрія
Хавбек "
– Я не знаю, на каких эмоциях… Проиграли 2:1. Это сейчас что я могу до горячим сказать. Надо смотреть все моменты, пенальти. Так же перед удалением наш игрок обыгрывает их игрока, попадает в руку, этим перехватом нам дают в следующий момент в стыке красную карточку. Очень расстроены, что сделать.
- Как вы считаете, сейчас уже все, по сути, борьба за чемпионство…
– Я не знаю. Мы будем играть на победу две следующие игры. Это точно я знаю. У нас такой принцип.
– Насколько настраивались на этот поединок? Для "Александрии" сложный календарь, и все команды настраиваются. Сегодня и "Карпатам" нужно, и вам нужно было побеждать.
- Всегда в чемпионате концовка сезона – кто-то за что-то борется, поэтому интересные матчи.
Популярное сейчас
- "Не зря ему высказали претензии". Бывший вратарь раскритиковал действия Нещерета при пропущенном мяче
- Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане