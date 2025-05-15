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Итальянские СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова от Наполи
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Итальянское издание Calciomercato пролило свет на переговоры "Наполи" и "
Как пишет издание, переговоры начались еще в апреле и неаполитанский клуб уже договорился с самим игроком о контракте на 4 года.
Впрочем, договоренностей между клубами еще нет.
По данным источника, неаполитанский клуб предложил за игрока 35 миллионов евро + 5 млн в виде бонусов. "Горняки" хотят получить за него минимум 40 миллионов евро фиксированной суммой, а также бонусы и процент от будущего трансфера.
Напомним, что недавно была информация, что "Наполи" отложил переговоры по игроку до окончания сезона в Италии.
В этом сезоне 22-летний хавбек забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах за донецкую команду.
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