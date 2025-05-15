Итальянские СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова от Наполи

Итальянское издание Calciomercato пролило свет на переговоры "Наполи" и " Шахтера " по хавбеку "горняков" Георгию Судакову.

Как пишет издание, переговоры начались еще в апреле и неаполитанский клуб уже договорился с самим игроком о контракте на 4 года.

Впрочем, договоренностей между клубами еще нет.

По данным источника, неаполитанский клуб предложил за игрока 35 миллионов евро + 5 млн в виде бонусов. "Горняки" хотят получить за него минимум 40 миллионов евро фиксированной суммой, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

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Напомним, что недавно была информация, что "Наполи" отложил переговоры по игроку до окончания сезона в Италии.

В этом сезоне 22-летний хавбек забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах за донецкую команду.