Бразильский легионер Черноморца покинул одесский клуб, - источник

Бразильский легионер " Черноморца " Раян Карлос покинул одесский клуб.

Как известно, защитник выступал за одесситов на правах аренды из бразильского клуба "Байя", которая была рассчитана до конца сезоне.

Как сообщает телеграм-канал Inside UPL, арендное соглашение не предусматривало опцию выкупа, а сам футболист не изъявил желания оставаться в Одессе. Очевидно — клуб не имеет достаточных ресурсов, чтобы вести переговоры о полноценном трансфере.

Таким образом, бразилец уже покинул Одессу, поэтому два последних матча в УПЛ "Черноморец" уже будет проводить без него.

Всего за время аренды 22-летний бразилец сыграл 11 матчей в составе "Черноморца" в чемпионате Украины, результативными действиями не отметился.