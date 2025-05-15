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Бразильский легионер Черноморца покинул одесский клуб, - источник

Премьер-лига
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Доигрывать чемпионат одесситы будут без Раяна Карлоса

Бразильский легионер Черноморца покинул одесский клуб, - источник

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Бразильский легионер "Черноморца" Раян Карлос покинул одесский клуб.

Как известно, защитник выступал за одесситов на правах аренды из бразильского клуба "Байя", которая была рассчитана до конца сезоне.

Как сообщает телеграм-канал Inside UPL, арендное соглашение не предусматривало опцию выкупа, а сам футболист не изъявил желания оставаться в Одессе. Очевидно — клуб не имеет достаточных ресурсов, чтобы вести переговоры о полноценном трансфере.

Таким образом, бразилец уже покинул Одессу, поэтому два последних матча в УПЛ "Черноморец" уже будет проводить без него.

Всего за время аренды 22-летний бразилец сыграл 11 матчей в составе "Черноморца" в чемпионате Украины, результативными действиями не отметился.

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Черноморец (Одесса) Раян Карлос
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
15.05.2025 в 23:25
Слабий та без мотивації
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
15.05.2025 в 23:25
Слабий та без мотивації
Ответить
0
0

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