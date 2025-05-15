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Бразильский легионер Черноморца покинул одесский клуб, - источник
Доигрывать чемпионат одесситы будут без Раяна Карлоса
Фото: ФК Чорноморець
Бразильский легионер "
Как известно, защитник выступал за одесситов на правах аренды из бразильского клуба "Байя", которая была рассчитана до конца сезоне.
Как сообщает телеграм-канал Inside UPL, арендное соглашение не предусматривало опцию выкупа, а сам футболист не изъявил желания оставаться в Одессе. Очевидно — клуб не имеет достаточных ресурсов, чтобы вести переговоры о полноценном трансфере.
Таким образом, бразилец уже покинул Одессу, поэтому два последних матча в УПЛ "Черноморец" уже будет проводить без него.
Всего за время аренды 22-летний бразилец сыграл 11 матчей в составе "Черноморца" в чемпионате Украины, результативными действиями не отметился.
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