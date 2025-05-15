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Лужный: У Лобановского были свои предрассудки: по дороге на матч автобус никогда не должен был сдавать назад

Премьер-лига

Экс-защитник киевлян рассказал о работе с мэтром

Лужный: У Лобановского были свои предрассудки: по дороге на матч автобус никогда не должен был сдавать назад

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал о работе под руководством Валерия Лобановского.

"Лобановский был абсолютным авторитетом в команде. Никто из игроков не мог себе позволить ответить на его обвинения. Хоть что-то сказать. Он умело держал дистанцию с коллективом, руководством и тренерским штабом. Много не говорил — как в бытовых ситуациях, так и при разборе матча. Все четко, конкретно, конкретно. Если он немного повышал голос, все прекрасно понимали, что это может означать.

Валерий Васильевич имел свои предрассудки. Когда автобус выезжал на базу, главный тренер, в четко определенное время, последним заходил в салон. После Лобановского зайти уже никто не мог. Сразу отправлялись. И никакой музыки по дороге — тишина. Настраиваемся на игру. Слышно, как муха летит.

Даже представить себе не могу, что кто-то веселился или смеялся — тут же бы выгнали. По дороге на матч автобус никогда не должен был сдавать назад — только вперед, чтобы не случилось. Сдать назад — плохой знак. Водитель, как и футболисты, выполнял все требования мэтра", — сказал Лужный.

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Олег Лужный Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Видавництво Stretovych
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.05.2025 в 22:50
Чергова "новина", щоб місцевий контингент обплював пам"ять великої людини.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
15.05.2025 в 22:50
Чергова "новина", щоб місцевий контингент обплював пам"ять великої людини.
Ответить
0
0

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