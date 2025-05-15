Морозюк: Если бы я был президентом Ювентуса или Интера, то не пожалел бы за Судакова миллионов 50"

Экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк ответил на вопрос о том, сколько стоит полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

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– Сколько по-вашему стоит Судаков?

– Честно, чтобы быть откровенным, точно не 100, не 90, не 80. Слышал, что он хочет играть в Италии. Будь я президентом какого-то "Ювентуса" или "Интера", за него не пожалел бы миллионов 50, чтобы иметь первое слово и возможность его забрать, - сказал Морозюк.