Будковский – об отношении к Полесью: В Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке

Филипп Будковский поделился впечатлениями от встречи с "Шахтером" и поразмышлял о фаворите на 4-е место УПЛ.

"Нам нужно добавлять в каждом элементе баланса. В обороне надо играть на ноль – это главное. Если будет момент – это уже одно очко. А если мы будем забивать все моменты, которые у нас есть, хотя бы из трех – один, то у нас будет три очка. [Об игре с "Шахтером"] Мы поймали уверенность. Понимали – нас больше на одного, что мы должны иметь больше моментов. Но спешили с мячом, расставались с ним и не получалась концовка. А так могли забить. Могли и один пропустить в контратаке. Отобрали у нашего гранда очки, поэтому для нас это положительный результат".

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"В этом круге получилось и у "Шахтера“, и у "Динамо" отобрать очки. Это прогресс для команды. Мы должны играть лучше, когда играем с командами, которые находятся ниже нас. "Шахтер" вышел основой. Если бы они хотели поберечься на КУ, они бы выпустили немного другой состав. Но они играли и до конца - молодцы. Они играли и в мяч, и жестко. Украинцы точно не убирали ноги. Иностранцы старались играть. У них не получилось, потому что их было на одного меньше".

[О фаворите в борьбе за 4 место] И там, и там друзья. Не могу вам назвать. У нас еще игра с "Полесьем", "Карпатами". Буду выкладываться. Для меня сейчас это будет красная тряпка – "Полесье". Я буду отдаваться по максимуму. Как за себя, так и за того парня. Я перед матчем в Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке. Не думаю, что пацаны будут как-то настраиваться. Будем выходить, играть на положительный результат", – отметил форвард.

Будковский сыграл в "стае" 43 поединка (18 голов).