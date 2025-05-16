Рух доиграет сезон без двух футболистов

В 29-м туре УПЛ "Рух" в гостях сыграет с "Левым Берегом". Как сообщает Sport.ua, в этом поединке львовянам не помогут капитан команды Юрий Климчук и полузащитник Денис Слюсар.

По информации источника, их восстановление после травм займет больше времени, чем ожидалось и поэтому они выбыли до конца сезона.

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В текущем чемпионате Климчук провел 20 поединков и забил один гол, а в активе Слюсаря, которого в последние месяцы преследуют травмы, 6 сыгранных матчей.

Матч "Левый Берег" - "Рух" состоится в воскресенье, 18 мая. Начало - в 15:30.