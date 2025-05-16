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Заря – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Зоря - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.05.25 ⋊ УПЛ - UA-Футбол

Заря – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

"Полесье" после поражения от "Александрии" и ничьи с "Динамо" потеряло четвертую позицию, на которую поднялись "Карпаты". Житомирский клуб уволил тренерский штаб, но это увольнение не связано со спортивными результатами команды. Даже побед в заключительных матчах сезона может не хватить житомирянам для финиша и еврокубковой зоне, ведь нужно ожидать потери очков от "Карпат". "Заря" находится на 8-й строчке турнирной таблицы и уже доигрывает сезон, не имея турнирной мотивации.

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Поединок двадцать девятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Полесье" состоится в субботу, 17 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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