"Мне хотелось драйвовой работы". Вишняк объяснил свой уход из Колоса после 11-ти лет в клубе

Один из представителей новой волны украинских тренеров Ярослав Вишняк работал в коваливском "Колосе" одиннадцать лет - срок, который удается провести в одном и том же клубе далеко не каждому. Однако этой весной он покинул Ковалевку, что стало поводом для звонка корреспондента UA-Футбол.

- Когда поняли, что пора в карьере что-то менять? – первым делом интересуюсь у 42-летнего специалиста.

- После прошлогоднего увольнения с должности главного тренера я получил приглашение от президента клуба заниматься академией "Колоса", которая развивается и имеет в планах открытие школы, в которой дети смогут тренироваться и жить. Плюс наша киевская академия, которая сейчас функционирует - в ней я проводил почти все свое свободное время, занимаясь построением структуры, чтобы тренировки были похожими у академических возрастных групп и у команды U-19. Чтобы игроки из числа выпускников нашей Академии могли понимать, что их ждет в резервной команде "Колоса" и каковы условия работы и требования к игре в защите, нападении и переходных зонах. Кроме этого занимались также и селекцией, беседами с родителями, помощью на тренировках представителям тренерского состава. Плюс показывали молодым футболистам нарезки из различных игровых моментов. Занимаясь этой работой, я понимал, что это достаточно интересно и это является новым опытом для меня. И все же после тренерской деятельности (я проработал три года помощником, а еще два с половиной - главным тренером) мне хотелось драйвовой работы и творческого подхода, чем что-то выстраивать. В разгар второго круга нынешнего чемпионата из-за негативных результатов первой команды были уволены все, кто работал в клубе, однако через некоторое время в "Колосе" решили вернуть обратно уволенных было специалистов. Тех, кого считали нужным вернуть на свои должности. И вот тогда мне предложили быть директором по развитию детско-юношеского футбола - то есть заниматься по сути тем, что я уже делал. Но на тот момент я уже для себя решил, что буду искать варианты по трудоустройству именно в тренерской работе.

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- У вас есть возможность сравнивать, в какой роли чувствовали себя в клубе комфортнее всего - футболиста, тренера или вице-президента?

- Интереснее всего мне было играть в футбол. И тренировать тоже было очень интересно. А что касается вице-президента, то я не могу сказать, что я работал на этой должности. Ведь вице-президент - это советник президента по различным вопросам. И так как я все же был сосредоточен на конкретной работе в Академии и занимался развитием детско-юношеского футбола, то могу сказать, что это тоже интересно. Но не настолько, как играть и тренировать.

- Что осталось в воспоминаниях о времени, проведенном в "Колосе"?

- Мне запомнился сам путь и сама мечта, которая охватила многих людей. Она показала: невозможное становится возможным, когда есть большое желание и работоспособность, а также вера в собственные силы большого количества людей.

- Каким вам видится новый этап карьеры?

- Мне интересно развиваться в тренерском деле, ведь я привык работать с коллективом. Опять же: не исключаю возможности попробовать себя где-то в работе с молодыми игроками, которые ставят перед собой высокие цели и стремятся их достигать. В "Колосе" же я больше работал с опытными исполнителями, хотя небольшое количество молодежи, правда, все же было. Поэтому связываю свой новый этап ближайшего будущего с тренерством, с работой в команде. И развитием игроков, которым нужно помогать расти. И чтобы вместе с ними расти самому.