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Ингулец - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" после победы в финале Кубка Украины над "Динамо" (1:1, 6:5) проведет поединок чемпионата против "Ингульца". Несмотря на утраченные шансы на золотые медали сезона УПЛ, победа в Кубке стала для подопечных Марино Пушича важной реабилитацией.

Петровцы в предыдущем туре обыграли "Левый Берег" (2:1) и поднялись в зону переходных матчей. В активе команды Василия Кобина 23 пункта.

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Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года. Поединок пройдет во Львове на стадионе "Украина" и начнется в 15:30.

Игру можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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