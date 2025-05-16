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Ингулец - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" после победы в финале Кубка Украины над "Динамо" (1:1, 6:5) проведет поединок чемпионата против "Ингульца". Несмотря на утраченные шансы на золотые медали сезона УПЛ, победа в Кубке стала для подопечных Марино Пушича важной реабилитацией.
Петровцы в предыдущем туре обыграли "Левый Берег" (2:1) и поднялись в зону переходных матчей. В активе команды Василия Кобина 23 пункта.
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Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года. Поединок пройдет во Львове на стадионе "Украина" и начнется в 15:30.
Игру можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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