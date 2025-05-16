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Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Встреча претендента на зону еврокубков и команды, которая недавно выбралась из зоны стыков. Подопечные Юрия Вернидуба и Сергея Шищенко очным противостоянием будут одним из параллельных матчей открывать субботний игровой день, да и вообще 29-й тур в украинском первенстве.

При этом, первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась триумфом "Кривбасса" (1:0).

В последнем туре криворожане в домашних стенах минимально уступили для ковалевского "Колоса" под руководством Руслана Костышина - 0:1. В свою очередь, "пивовары" на "Оболонь Арене" расписали нулевую ничью с черкасским ЛНЗ Романа Григорчука.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Кривбас "Кривбасс" - "Оболонь" Оболонь состоится в субботу, 17-го мая 2025-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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