Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча претендента на зону еврокубков и команды, которая недавно выбралась из зоны стыков. Подопечные Юрия Вернидуба и Сергея Шищенко очным противостоянием будут одним из параллельных матчей открывать субботний игровой день, да и вообще 29-й тур в украинском первенстве.

При этом, первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась триумфом "Кривбасса" (1:0).

В последнем туре криворожане в домашних стенах минимально уступили для ковалевского "Колоса" под руководством Руслана Костышина - 0:1. В свою очередь, "пивовары" на "Оболонь Арене" расписали нулевую ничью с черкасским ЛНЗ Романа Григорчука.

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Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Оболонь" состоится в субботу, 17-го мая 2025-го года, в 13:00 . Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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