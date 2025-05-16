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Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Встреча претендента на зону еврокубков и команды, которая недавно выбралась из зоны стыков. Подопечные Юрия Вернидуба и Сергея Шищенко очным противостоянием будут одним из параллельных матчей открывать субботний игровой день, да и вообще 29-й тур в украинском первенстве.
При этом, первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась триумфом "Кривбасса" (1:0).
В последнем туре криворожане в домашних стенах минимально уступили для ковалевского "Колоса" под руководством Руслана Костышина - 0:1. В свою очередь, "пивовары" на "Оболонь Арене" расписали нулевую ничью с черкасским ЛНЗ Романа Григорчука.
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Оболонь" состоится в субботу, 17-го мая 2025-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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