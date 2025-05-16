Экс-игрок Динамо: Чем больше Бражко будет жить сорванным трансфером, тем больше он приближается к серой карьере

Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк поделился мнением о полузащитнике команды Владимире Бражко.

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– Что думаете о Бражко? Пишут, что после неудачи с трансфером в "Вулвз" он немного сдал в "Динамо".

– Это всегда тяжело переносит игрок. Но мне бы хотелось дать единственный совет – как можно быстрее принять это, забыть и просто двигаться дальше. Чем больше он будет жить сорванным трансфером, тем больше он приближается к серой карьере. Не дай бог, чтобы у него "Динамо" и осталось чем-то грандиозным.

Он реально по потенциалу заслуживает играть в Европе в хорошем клубе. Плюс амбиции, юношеский максимализм, который не всегда приносит пользу, а наоборот. Сейчас, к сожалению, от Бражко, что я видел даже в кубковой игре с "Буковиной", скажем так, есть одно название. Видно, что он вообще не уверен, какой-то страх ошибки есть. Не тот Бражко, какой был.

Я бы ничего не говорил, если бы понимал, что по потенциалу это простой игрок.Куда он должен был переходить? "Вулверхэмптон"?

– Да.

– Такое впечатление, что это какое-то "Атлетико" Мадрид. Классно перейти поиграть в АПЛ в его возрасте, но, ну все, нужно жить дальше, – сказал Морозюк.