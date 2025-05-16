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Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
Выиграть конкуренцию латералю не удалось
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Валерий Лучкевич скорее всего покинет киевский клуб после завершения срока своего контракта по окончании сезона 2024/25. Об этом информирует журналист Игорь Цыганык.
"На позиции правого защитника у "Динамо" играют Тымчик, Караваев и Лучкевич. Но Валерий будет в клубе до лета. Была такая договоренность. Все зависело от того, как он сможет себя проявить. Но он мало играет, поэтому и шансов остаться фактически нет", – сказал он в эфире свого Youtube-канала.
Напомним, Лучкевич перешел в "Динамо" на правах свободного агента в марте 2025 года. В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
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