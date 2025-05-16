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Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО

Премьер-лига

Выиграть конкуренцию латералю не удалось

Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО

fcdynamo.com

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Защитник "Динамо" Валерий Лучкевич скорее всего покинет киевский клуб после завершения срока своего контракта по окончании сезона 2024/25. Об этом информирует журналист Игорь Цыганык.

"На позиции правого защитника у "Динамо" играют Тымчик, Караваев и Лучкевич. Но Валерий будет в клубе до лета. Была такая договоренность. Все зависело от того, как он сможет себя проявить. Но он мало играет, поэтому и шансов остаться фактически нет", – сказал он в эфире свого Youtube-канала.

Напомним, Лучкевич перешел в "Динамо" на правах свободного агента в марте 2025 года. В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Бураков
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