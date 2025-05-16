Колос - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 29-м туре УПЛ "Колос" будет принимать "Карпаты". Ковалевцы уже решили задачу с сохранением прописки в чемпионате, а львовяне продолжают бороться за еврокубки.

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Игра пройдет в Ковалевке. Начало - в 13:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и тому подобное.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Карпати Смотреть трансляцию

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