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Колос - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Колос - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Карпати

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В 29-м туре УПЛ "Колос" будет принимать "Карпаты". Ковалевцы уже решили задачу с сохранением прописки в чемпионате, а львовяне продолжают бороться за еврокубки.

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Игра пройдет в Ковалевке. Начало - в 13:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и тому подобное.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
16.05.2025 в 15:44
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Комментарии 1
Sandra777 (Львів)
16.05.2025 в 15:44
100% буде 0-5
Ответить
0
0

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