Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном

Турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу рассказал о том, как проходили переговоры между представителями "Шахтера" и главным тренером "Эюпспора" Ардой Тураном.

Как сказал источник, стороны уже провели две встречи.

"Арда Туран прилетал в Лондон на матч "Арсенал" – ПСЖ, там он встречался с представителями "Шахтера". На этой встрече было достигнуто принципиальное соглашение о сотрудничестве, однако некоторые незначительные моменты, такие как срок действия контракта и трансферный бюджет, пока не были урегулированы. Переход Турана состоится, если будет достигнуто соглашение по этим деталям, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

Дарио Срна также приезжал в Стамбул к Турану. Они также встречались здесь. Всего тренер получил четыре предложения: два из Чемпионшипа, одно из Ла Лиги и от "Шахтера", – сообщил Сабунджоглу.