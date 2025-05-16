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Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном
Стороны провели две встречи
фото из свободных источников
Турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу рассказал о том, как проходили переговоры между представителями "Шахтера" и главным тренером "Эюпспора" Ардой Тураном.
Как сказал источник, стороны уже провели две встречи.
"Арда Туран прилетал в Лондон на матч "Арсенал" – ПСЖ, там он встречался с представителями "Шахтера". На этой встрече было достигнуто принципиальное соглашение о сотрудничестве, однако некоторые незначительные моменты, такие как срок действия контракта и трансферный бюджет, пока не были урегулированы. Переход Турана состоится, если будет достигнуто соглашение по этим деталям, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.
Дарио Срна также приезжал в Стамбул к Турану. Они также встречались здесь. Всего тренер получил четыре предложения: два из Чемпионшипа, одно из Ла Лиги и от "Шахтера", – сообщил Сабунджоглу.
"SEZON SONUNDA AYRILACAK"— Semti Mukaddes (@_SemtiMukaddes) May 15, 2025
Yağız Sabuncuoğlu: "Arda Turan, Arsenal-PSG maçı için Londra'ya gidiyor, orada Shakhtar ile görüşüyor ve şeklen anlaşıyor. Sözleşme süresi, transfer bütçesi gibi ufak prosedürler çözülecekti bunlarda da mutabakata varılırsa ki hala varılamadı iş… pic.twitter.com/jxpKjBP1S0
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