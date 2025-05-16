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Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном

Премьер-лига
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Стороны провели две встречи

Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу рассказал о том, как проходили переговоры между представителями "Шахтера" и главным тренером "Эюпспора" Ардой Тураном.

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Как сказал источник, стороны уже провели две встречи.

"Арда Туран прилетал в Лондон на матч "Арсенал" – ПСЖ, там он встречался с представителями "Шахтера". На этой встрече было достигнуто принципиальное соглашение о сотрудничестве, однако некоторые незначительные моменты, такие как срок действия контракта и трансферный бюджет, пока не были урегулированы. Переход Турана состоится, если будет достигнуто соглашение по этим деталям, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

Дарио Срна также приезжал в Стамбул к Турану. Они также встречались здесь. Всего тренер получил четыре предложения: два из Чемпионшипа, одно из Ла Лиги и от "Шахтера", – сообщил Сабунджоглу.

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