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Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья

Премьер-лига
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Но владелец клуб принял противоположное решение

Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья

фото из свободных источников

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11 мая в "Полесье" состоялась встреча между главным тренером Имадом Ашуром и президентом Геннадием Буткевичем, по итогам которой рулевой команды был отправлен в отставку.

При этом, сам тренер высказывал ряд требований перед руководством клуба.

Как сообщает телеграм-канала Инсайды от Пасечника, среди этих требований были:

  • Трудоустроить Андрея Колесника в ФК "Полесье"
  • Назначить Глеба Платова директором академии ФК "Полесье"
  • Разорвать контракт с главным тренером и тренерским штабом команды "Полесье" U19 и назначить Кирилла Мазура главным тренером юношеской команды житомирян

В итоге, после консультаций со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком президент "Полесье" принял решение расторгнуть трудовые отношения с Имадом Ашуром, это произошло 12 мая.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич Имад Ашур
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Опубликовал: Михаил Черныш
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