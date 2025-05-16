Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья

11 мая в " Полесье " состоялась встреча между главным тренером Имадом Ашуром и президентом Геннадием Буткевичем, по итогам которой рулевой команды был отправлен в отставку.

При этом, сам тренер высказывал ряд требований перед руководством клуба.

Как сообщает телеграм-канала Инсайды от Пасечника, среди этих требований были:

Трудоустроить Андрея Колесника в ФК "Полесье"

Назначить Глеба Платова директором академии ФК "Полесье"

Разорвать контракт с главным тренером и тренерским штабом команды "Полесье" U19 и назначить Кирилла Мазура главным тренером юношеской команды житомирян

В итоге, после консультаций со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком президент "Полесье" принял решение расторгнуть трудовые отношения с Имадом Ашуром, это произошло 12 мая.