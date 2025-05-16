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Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
Но владелец клуб принял противоположное решение
фото из свободных источников
11 мая в "
При этом, сам тренер высказывал ряд требований перед руководством клуба.
Как сообщает телеграм-канала Инсайды от Пасечника, среди этих требований были:
- Трудоустроить Андрея Колесника в ФК "Полесье"
- Назначить Глеба Платова директором академии ФК "Полесье"
- Разорвать контракт с главным тренером и тренерским штабом команды "Полесье" U19 и назначить Кирилла Мазура главным тренером юношеской команды житомирян
В итоге, после консультаций со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком президент "Полесье" принял решение расторгнуть трудовые отношения с Имадом Ашуром, это произошло 12 мая.
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