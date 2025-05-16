Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагорняк: Шахтеру надо просто отпустить Судакова, он уже мыслями в Европе
Тренер считает, что горнякам пора отпустить игрока
фото из соцсетей
Украинский тренер Сергей Нагорняк прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника "
– Сейчас в СМИ активно пишут, что "Наполи" готов купить Георгия Судакова у "Шахтера"!
– Надо просто отпустить Судакова.
– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?
– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.
– А как считаете, Судакову "Наполи" подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?
– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.
Популярное сейчас
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Тренер Эспаньола обвинил Ламина Ямаля в том, что он портит футбол
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров