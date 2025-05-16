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Нагорняк: Шахтеру надо просто отпустить Судакова, он уже мыслями в Европе

Премьер-лига
Обновлено

Тренер считает, что горнякам пора отпустить игрока

Нагорняк: Шахтеру надо просто отпустить Судакова, он уже мыслями в Европе

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский тренер Сергей Нагорняк прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова в итальянский "Наполи".

– Сейчас в СМИ активно пишут, что "Наполи" готов купить Георгия Судакова у "Шахтера"!

– Надо просто отпустить Судакова.

– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?

– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.

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– А как считаете, Судакову "Наполи" подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?

– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.

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Сергей Нагорняк Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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