Нагорняк: Шахтеру надо просто отпустить Судакова, он уже мыслями в Европе

Украинский тренер Сергей Нагорняк прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника " Шахтера " Георгия Судакова в итальянский "Наполи".

– Сейчас в СМИ активно пишут, что "Наполи" готов купить Георгия Судакова у "Шахтера"!

– Надо просто отпустить Судакова.

– Думаете, что донецкому клубу лучше продать Георгия?

– Конечно, лучше продать. Он уже мыслями весь в Европе. Его надо просто отпустить. Парню нужно развиваться. Надо продать Судакова.

– А как считаете, Судакову "Наполи" подойдет по стилю, если Антонио Конте останется главным тренером?

– Судакову любая европейская команда подойдет. Он молодой парень, ему 22 года. Георгию нужно развиваться.