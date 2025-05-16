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За два тура до финиша. Известен вратарь УПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне

Премьер-лига
Обновлено

И это Георгий Ермаков из Александрии

За два тура до финиша. Известен вратарь УПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне

upl.ua

Новина українською

За два тура до завершения сезона 2024/25 в УПЛ уже известно, у кого из вратарей будет лучший результат по количеству матчей без пропущенных голов.

Это Георгий Ермаков из "Александрии", у которого 14 "сухих" игр. Его ближайшие конкуренты — Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Иван Пахолюк ("Колос") — отстают на три игры.

Ермаков продолжает обновлять клубный рекорд "Александрии" по количеству "сухих" игр за один сезон в УПЛ. C сезона 2017/18 он принадлежал Юрию Панькиву (11 матчей), но Ермаков с запасом уже перекрыл.

Следует также отметить в топ-10 рейтинга нынешнего сезона большое количество молодых вратарей, многие из которых из поколения 2002 года и младше.

Ну, и напомним, что Ермаков по итогам сезона перейдет в "Маккаби" Хайфа, которому принадлежат права на игрока, а в "Александрии" он играет в аренде.

За два тура до финиша. Известен вратарь УПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне - изображение 1
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ФК Александрия Георгий Ермаков
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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