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За два тура до финиша. Известен вратарь УПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне
И это Георгий Ермаков из Александрии
upl.ua
За два тура до завершения сезона 2024/25 в УПЛ уже известно, у кого из вратарей будет лучший результат по количеству матчей без пропущенных голов.
Это Георгий Ермаков из "
Ермаков продолжает обновлять клубный рекорд "Александрии" по количеству "сухих" игр за один сезон в УПЛ. C сезона 2017/18 он принадлежал Юрию Панькиву (11 матчей), но Ермаков с запасом уже перекрыл.
Следует также отметить в топ-10 рейтинга нынешнего сезона большое количество молодых вратарей, многие из которых из поколения 2002 года и младше.
Ну, и напомним, что Ермаков по итогам сезона перейдет в "Маккаби" Хайфа, которому принадлежат права на игрока, а в "Александрии" он играет в аренде.
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