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В Черноморце пояснили, почему билеты на домашний матч с Динамо стоят 500 гривен

Премьер-лига

От 500 гривен

В Черноморце пояснили, почему билеты на домашний матч с Динамо стоят 500 гривен

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Черноморец" недавно получил разрешение местной администрации на проведение матчей УПЛ со зрителями. Клуб уже начал реализацию билетов 29-го тура против "Динамо", который состоится 18 мая. При этом стоимость билетов составляет от 500 до 850 гривен.

Читайте такжеНа матч Черноморец - Динамо будут самые дорогие билеты в 29 туре

В одесском клубе пояснили такие цены на билеты.

"Уважаемые болельщики! Видим, что в интернет-пространстве наблюдается активная дискуссия относительно билетов на матч 29 тура УПЛ "Черноморец" - "Динамо".

Попробуем разъяснить некоторые острые моменты, возникшие после старта продажи билетов.

Во-первых, у многих любителей футбола возник вопрос: почему стоимость "тикета" составила 500 гривен? Когда ФК "Черноморец" работал над ценообразованием, то принял во внимание несколько важных факторов. Мы понимали огромный спрос на первую за 3,5 года игру на стадионе в присутствии болельщиков. Любители футбола соскучились по эмоциям на трибунах, по атмосфере настоящего праздника спорта.

Мы также понимали, что сможем принять значительно меньше зрителей, чем это было в мирное время. Поэтому и сразу предупредили потенциальных покупателей: количество билетов ограничено. Еще один немаловажный фактор - статус соперника моряков в предпоследней игре сезона. "Динамо" - многолетний принципиальный соперник одесситов, одна из сильнейших команд восточной Европы, фаворит в борьбе за золотые медали.

И еще один важный момент. Устанавливая такую цену на билет, мы надеялись, что она станет "стоп-краном" для спекулянтов, перекупщиков и тому подобных "королей черного рынка". Но, к большому сожалению, полностью предотвратить деятельность откровенных мошенников не удалось. На различных сервисах видим уже продажу билетов стоимостью в 4-5 раз выше номинала. В связи с этим предостерегаем болельщиков: клуб не может гарантировать допуск на стадион зрителей, которые приобрели билеты "с рук" или на сервисах, которые не имели официальных полномочий продажи билетов.

Друзья, уже в ближайший вторник будет начата продажа на последнюю игру сезона 24/25 против призера нынешнего первенства ФК "Александрия". Клуб обещает приложить максимум усилий, чтобы исправить проблемные моменты, которые сопровождали процедуру предварительной продажи билетов. Спасибо за поддержку и веру в команду", - говорится в заявлении клуба.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.05.2025 в 19:32
тронулись мозгами вам не стыдно слугам футбола--идёт война
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.05.2025 в 19:32
тронулись мозгами вам не стыдно слугам футбола--идёт война
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