Лупашко: Что посоветовать почитать? "Беседы с Богом" – очень классная книга, в независимости от религии

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко рассказал о своих литературных предпочтениях и книжной полке, которая появилась на клубной базе.

– Сделать книжную полку – это была ваша инициатива?

– Вадима Шутенко была идея, которая очень правильная, потому что мы должны привлекать футболистов к развитию, саморазвитию, к чтению. Еще нужно на португальском несколько книг найти, на английском. Идея в том, чтобы каждый человек мог прийти, взять. Но положить также важно (смеется – прим.).

– Кто наполнял полку?

– Вместе усилиями нашими. В основном, это тренеры. Футболистам, кому дарим книги, говорим: "Если прочли – приносите, ставьте, и будет у нас увеличиваться эта коллекция".

Главное – если даже один футболист возьмет или один человек на базе и что-нибудь почерпнет полезного для себя – это очень важно. Так что берите.

– В клубе есть традиция: на каждый день рождения вы футболисту дарите книгу. Как вы подбираете, кому какую книгу? Я заметила, что это в основном психология, если я правильно понимаю. Может, вам кто-то советует?

– Нахожу книги, которые интересны для меня могут быть, и понимаю, что они будут не очень сложными для футболиста. Условно говоря, покупаю 5-10 книг, потом уже смотрю, что есть, и дарю. Кому-то даже из молодых подарил комиксы.

Но это уже больше о шутках. А так в целом хочу, чтобы оно было полезно. Понимаю, что легче читать что-то о футболе, но стараюсь дать ту книгу, которую футболист вряд ли бы подписал.

– У вас дома какая жанровая палитра книг преобладает?

– Психология.

– Что можете посоветовать зрителям, что вам очень запомнилось?

– "Беседы с Богом" – я всегда их рекомендую. Это очень классная книга, в независимости от религии, от атеизма.

Это просто о том, что ты чувствуешь происходящее с тобой каждый день, и ты можешь изменять, как ты реагируешь на все это, на все происходящие с тобой события. Оно является ключевым, в моем понимании.