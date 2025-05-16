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Лупашко: Что посоветовать почитать? "Беседы с Богом" – очень классная книга, в независимости от религии
На базе Карпат появилась книжная полка
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "
– Сделать книжную полку – это была ваша инициатива?
– Вадима Шутенко была идея, которая очень правильная, потому что мы должны привлекать футболистов к развитию, саморазвитию, к чтению. Еще нужно на португальском несколько книг найти, на английском. Идея в том, чтобы каждый человек мог прийти, взять. Но положить также важно (смеется – прим.).
– Кто наполнял полку?
– Вместе усилиями нашими. В основном, это тренеры. Футболистам, кому дарим книги, говорим: "Если прочли – приносите, ставьте, и будет у нас увеличиваться эта коллекция".
Главное – если даже один футболист возьмет или один человек на базе и что-нибудь почерпнет полезного для себя – это очень важно. Так что берите.
– В клубе есть традиция: на каждый день рождения вы футболисту дарите книгу. Как вы подбираете, кому какую книгу? Я заметила, что это в основном психология, если я правильно понимаю. Может, вам кто-то советует?
– Нахожу книги, которые интересны для меня могут быть, и понимаю, что они будут не очень сложными для футболиста. Условно говоря, покупаю 5-10 книг, потом уже смотрю, что есть, и дарю. Кому-то даже из молодых подарил комиксы.
Но это уже больше о шутках. А так в целом хочу, чтобы оно было полезно. Понимаю, что легче читать что-то о футболе, но стараюсь дать ту книгу, которую футболист вряд ли бы подписал.
– У вас дома какая жанровая палитра книг преобладает?
– Психология.
– Что можете посоветовать зрителям, что вам очень запомнилось?
– "Беседы с Богом" – я всегда их рекомендую. Это очень классная книга, в независимости от религии, от атеизма.
Это просто о том, что ты чувствуешь происходящее с тобой каждый день, и ты можешь изменять, как ты реагируешь на все это, на все происходящие с тобой события. Оно является ключевым, в моем понимании.
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