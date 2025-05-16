В Рухе говорят, что команда будет мотивирована на матч с Левым Берегом

Голкипер " Руха " Юрий-Владимир Герета дал комментарий перед матчем 29-го тура УПЛ с "Левым Берегом".

"Мы настраиваемся на матч с "Левым Берегом", как и на другие игры – хотим победить. Наш соперник сейчас в затруднительном положении, ведь хочет сохранить прописку в элитном дивизионе.

До конца чемпионата всего два тура и у нас есть мотивация. "Движение" свои задачи выполнило, но мы хотим и дальше получать положительный результат. Важно финишировать как можно выше в турнирной таблице" , - сказал Герета.