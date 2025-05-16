  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Рухе говорят, что команда будет мотивирована на матч с Левым Берегом

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Рухе говорят, что команда будет мотивирована на матч с Левым Берегом

Премьер-лига
Обновлено

Слово киперу Руха Юрию-Владимиру Герете

В Рухе говорят, что команда будет мотивирована на матч с Левым Берегом

fcrukh.com

Новина українською

Голкипер "Руха" Юрий-Владимир Герета дал комментарий перед матчем 29-го тура УПЛ с "Левым Берегом".

"Мы настраиваемся на матч с "Левым Берегом", как и на другие игры – хотим победить. Наш соперник сейчас в затруднительном положении, ведь хочет сохранить прописку в элитном дивизионе.

До конца чемпионата всего два тура и у нас есть мотивация. "Движение" свои задачи выполнило, но мы хотим и дальше получать положительный результат. Важно финишировать как можно выше в турнирной таблице" , - сказал Герета.

Напомним, что матч между "Рухом", находящимся на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 37 очками, и "Левым Берегом", который находится на 17-й позиции с 23 баллами, состоится в воскресенье, 18-го мая.

По теме
yellow-arrow
Лупашко: Что посоветовать почитать? "Беседы с Богом" – очень классная книга, в независимости от религии
yellow-arrow
Шищенко - о матчах в Кривом Роге: В плане логистики это проблема, потому что негде жить
yellow-arrow
По совету старого друга. Два португальский гранда проявляют интерес к Судакову
Рух (Львов) Левый берег (Киев) Юрий-Владимир Герета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости