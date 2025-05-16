Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Рухе говорят, что команда будет мотивирована на матч с Левым Берегом
Слово киперу Руха Юрию-Владимиру Герете
fcrukh.com
Голкипер "
"Мы настраиваемся на матч с "Левым Берегом", как и на другие игры – хотим победить. Наш соперник сейчас в затруднительном положении, ведь хочет сохранить прописку в элитном дивизионе.
До конца чемпионата всего два тура и у нас есть мотивация. "Движение" свои задачи выполнило, но мы хотим и дальше получать положительный результат. Важно финишировать как можно выше в турнирной таблице" , - сказал Герета.
Напомним, что матч между "Рухом", находящимся на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 37 очками, и "Левым Берегом", который находится на 17-й позиции с 23 баллами, состоится в воскресенье, 18-го мая.
Популярное сейчас
- Тренер Эспаньола обвинил Ламина Ямаля в том, что он портит футбол
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Экс-игрок Динамо: Чем больше Бражко будет жить сорванным трансфером, тем больше он приближается к серой карьере
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане