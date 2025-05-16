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Шищенко - о матчах в Кривом Роге: В плане логистики это проблема, потому что негде жить
Оболони предстоит выезд в Кривой Рог
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "
"Я только за то, чтобы мы играли в Кривом Роге. Это правильно, это нужно и "Кривбассу", и болельщикам, и это поддержка для людей, которые там живут. Я только за.
Да, в плане логистики это проблема, потому что негде жить. Но не думаю, что это глобальная проблема. Наверное, это повлияет на какие-то действия, но не существенно. Потому что будет время и восстановиться после дороги, отдохнуть, походить, встряхнуть ноги и подготовиться непосредственно к матчу", – сказал Шищенко.
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