Шищенко - о матчах в Кривом Роге: В плане логистики это проблема, потому что негде жить

Главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко высказался о проведении матчей УПЛ в Кривом Роге, где его команда 17 мая сыграет календарный матч 29-го тура с "Кривбассом".

"Я только за то, чтобы мы играли в Кривом Роге. Это правильно, это нужно и "Кривбассу", и болельщикам, и это поддержка для людей, которые там живут. Я только за.

Да, в плане логистики это проблема, потому что негде жить. Но не думаю, что это глобальная проблема. Наверное, это повлияет на какие-то действия, но не существенно. Потому что будет время и восстановиться после дороги, отдохнуть, походить, встряхнуть ноги и подготовиться непосредственно к матчу", – сказал Шищенко.